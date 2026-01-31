金の延べ棒とコイン（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】30日のニューヨーク商品取引所の金先物相場は急反落し、取引の中心となる4月渡しが前日比609.70ドル安の1オンス＝4745.10ドルで取引を終えた。ドルが主要通貨に対して上昇したため、ドルの代替資産とされる金を売る動きが膨らみ、節目の5000ドルを大きく割り込んだ。トランプ米大統領が米連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長に、市場では金融緩和に消極的とみられて
