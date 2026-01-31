【ニューヨーク＝木瀬武】３０日のニューヨーク株式市場でダウ平均株価（３０種）の終値は、前日比１７９・０９ドル安の４万８８９２・４７ドルだった。値下がりは３営業日ぶり。トランプ米大統領が米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の次期議長にケビン・ウォーシュ元ＦＲＢ理事を指名すると発表したことを受け、ダウ平均は一時、６００ドル超値下がりした。ウォーシュ氏は金融引き締めを重視する「タカ派」として知られており、