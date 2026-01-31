プロ野球・西武は30日、新助っ人3選手の入団会見を行いました。持ち前の長打力や強肩っぷりが獲得の決め手となったアレクサンダー・カナリオ選手。愛称については“カニー”と呼んでほしいと笑顔を見せました。以前所属していたMLB・カブスでは、鈴木誠也選手や今永昇太投手とも一緒にプレー。鈴木選手とは“いつもふざけあう仲”だったそうで、「頑張れ」や「ありがとう」「こんにちは」「おはよう」と様々な日本語を教わったこと