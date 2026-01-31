クリスマスやバレンタインといったメジャーイベント、GWや年末年始などの大型連休は歓楽街の書き入れ時。働き手は気合いを入れて出勤し、売り上げアップや新規顧客の獲得を狙います。【写真】隠しきれないオトナの色気32歳の元セクシー女優復帰グラビアが大反響ただ、キャスト全員が必ずしもこの時期に出勤するかと聞かれると、答えはノー。ノルマがないと休む人もおり、「クリスマスは出ない」というキャストも散見されます。