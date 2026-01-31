徳島県小松島市で野球を指導するJ-PARK代表・福原芳之さんバットとボールがぶつかる瞬間に、効率よく力を伝えるにはどうすればいいのか。トップの位置からボールに対して最短距離で振るようにコーチングする指導者もいれば、他にも様々な考え方がある。徳島県小松島市にある室内練習場・野球塾「J-PARK」代表の福原芳之さんは、正しいスイング軌道について「基本は円です」と語る。福原さんは徳島商を経てJR四国へ入社し、車掌