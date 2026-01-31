警視庁羽田空港の駐車場で1億9千万円を香港へ運んでいたという男性が襲われた事件で、現場から逃走した車のナンバープレートは偽造されたものだったことが31日、捜査関係者への取材で分かった。警視庁暴力団対策課は捜査から逃れるためとみている。数時間前に東京都台東区で約4億2千万円が入ったとされるスーツケースが奪われた事件との関連を調べる。警視庁や捜査関係者などによると、男性は30日未明、男ら4人が乗った車から