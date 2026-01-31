ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】30日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3日ぶりに反落し、前日比179.09ドル安の4万8892.47ドルで取引を終えた。トランプ米大統領による米連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長の人選を巡り、利下げペースが鈍化するとの警戒感が広がった。昨年12月の米卸売物価指数の伸び率が市場予想を上回り、インフレの根強さが意識された。米政府機関の一部閉鎖への懸念も、投資家心