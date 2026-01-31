SNS総フォロワー数200万人超を誇る“バスケタレント”すみぽんこと高倉菫の『SPA!デジタル写真集 すみぽん「森ガールのヘルシーBODY」』（発売中）から誌面カットが公開された。【写真】“令和の森ガールスタイル”すみぽん（高倉菫）美ヒップ公開週刊SPA!本誌で紹介しきれなかったグラビアを収録した今作は、“令和の森ガールスタイル”をテーマに撮影され、童話のような世界観の中で、すみぽんのナチュラルな魅力を引き出し