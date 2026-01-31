巨人の田中瑛斗投手（２６）が３０日、“３種の新球”を披露した。宮崎で行われた合同自主トレで２度目のブルペン入り。「新たな武器を探す」と、座った捕手に２種の新フォークとスライダー気味の直球「真っスラ」など２１球を投じた。技術を吸収する。今オフはソフトバンク・上沢とともに宮古島で自主トレを行い、どの高さからもストンと落ちる“上沢フォーク”を習得。さらに「２種類投げ分けようと思って練習している」と落