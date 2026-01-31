第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。昨秋の関東大会８強の昨春センバツ王者・横浜（神奈川）が、滑り込みでセンバツ連覇への切符をつかんだ。同校の最速１５４キロ右腕・織田翔希のほか、山梨学院（山梨）の投打二刀流・菰田陽生、沖縄尚学の左腕・末吉良丞、花巻東（岩手）の古城大翔内野手（いずれも２年）ら怪物候補を擁する