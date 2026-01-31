ＣＦＴＣ建玉報告主要通貨 ＩＭＭ通貨先物１月２７日主要国通貨円の売り越し減少 円33933枚の売り越し 10896枚の売り越し減 ユーロ132134枚の買い越し 20439枚の買い越し増 ポンド16162枚の売り越し 5818枚の売り越し減 スイスフラン42893枚の売り越し 314枚の売り越し減 ＩＣＥドル指数4405枚の売り越し 2013枚の売り越し減 レバレッジド・ファンズ１月２７日主要国通貨円の売り越し減少 円705