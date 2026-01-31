ＣＦＴＣ建玉報告資源国通貨 ＩＭＭ通貨先物１月２７日資源国通貨豪ドルが買い越しに転じる カナダ16046枚の売り越し 25739枚の売り越し減 豪ドル7146枚の買い越し 21157枚増加し買い越しに転じる ＮＺドル47745枚の売り越し 1865枚の売り越し減 レバレッジド・ファンズ１月２７日資源国通貨豪ドルの買い越し増加 カナダ49247枚の売り越し 8737枚の売り越し減 豪ドル39860枚の買い越し 15119枚の買い