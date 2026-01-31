【メキシコ】 実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）21:00 結果0.8% 予想0.5%前回-0.3%（前期比) 結果1.6% 予想1.2%前回-0.2%（-0.1%から修正）（前年比) 【南ア】 貿易収支（12月）21:00 結果232.0億ランド 予想270.0億ランド前回379.0億ランド（377.0億ランドから修正） 【ブラジル】 雇用統計（12月）21:00 結果5.1% 予想5.1%前回5.2%（失業率) 【ユーロ圏】