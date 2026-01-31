昨日大きく下げたマイクロソフトは小幅安圏で引ける＝米国株個別 決算を受けて水曜日終値４８３ドル台から昨日一時４２１ドルまで下げたマイクロソフト＜MSFT＞。昨日終盤に安値から少し戻したこともあり、今日も朝は４３６ドル台を付けるなど、安値圏から少し戻しての推移となっていたが、夕方に４２６ドル台を付けるなど、冴えない動きが続いている。 マイクロソフト＜MSFT＞430.29（-3.21-0.74%）