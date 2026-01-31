ブンデスリーガ 25/26の第20節 ケルンとウォルフスブルクの試合が、1月31日04:30にラインエネルギー・シュタディオンにて行われた。 ケルンはマリウス・ビュルター（FW）、ラグナル・アヘ（FW）、リントン・マイナ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウォルフスブルクはジェナン・ペイチノビッチ（FW）、パトリック・ビマー（FW）、ロブロ・マイエル（MF）らが先発