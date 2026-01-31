本日1月31日（土）よる7時〜8時54分 日本テレビ系で「モノマネMONSTER」を放送。令和の新たなる“モノマネショー”「モノマネMONSTER」第3弾。賞金総額500万円をかけたモノマネ日本一決定戦！総エントリー数3,574ネタの中から予選を勝ち抜いた、モノマネ界の精鋭たちが激突！今回は5つの部門でサバイバルバトルを展開！部門ごとに優勝者を決定し、賞金50万円を贈呈。さらに、部門優勝者5組の中から1組選ばれる「モノマネ国宝」には