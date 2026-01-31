金融政策の独立性を維持できるかが焦点です。アメリカのトランプ大統領は30日、FRB＝連邦準備制度理事会の次の議長に、元FRB理事のケビン・ウォーシュ氏を指名すると明らかにしました。FRBのパウエル議長が5月に任期満了を迎える中、トランプ大統領は30日朝、SNSで後任の議長に元FRB理事のケビン・ウォーシュ氏を指名すると発表しました。ウォーシュ氏は金融大手のモルガン・スタンレー出身で、2006年に史上最年少の35歳でFRB理事