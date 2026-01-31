陸上男子100メートルの日本記録保持者、山縣亮太選手が30日、オンラインで会見を開き、母校・慶応義塾大学体育研究所の講師に就任することを発表しました。講師となった経緯について「もともと教育に興味があり、何らかの形でこれまでのアスリートとしての経験を若い世代に伝えていきたい思いがあり、お声をかけていただいた」と話しました。これからの活動については「4月から週に数コマ授業を持ちまして、陸上競技を学生に教えな