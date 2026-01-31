大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪に所属する髙橋藍が2月3日（火）J -WAVE（81.3FM）にゲスト出演することがJ-WAVEの公式サイトで発表された。 髙橋は高校時代、東山高校（京都）で春高バレーを制覇したのち、現役大学生でイタリアのセリエAへ挑戦し、現在は国内SVリーグのサントリーサンバーズ大阪で攻守の要として活躍している。