広島は３０日、１５日から行っていた合同自主トレを打ち上げた。中村奨成外野手（２６）は２月１日のキャンプインに向け、マツダスタジアムで軽めの調整で汗を流した。昨年１０月に手術を受けた右足首について、「制限はない」と万全を強調。キャンプ初日からロケットスタートを切り、定位置確保を狙う。球春到来へ準備は整った。自信に満ちた表情がその証拠だ。中村奨はマツダの室内練習場で打撃練習などを行い、キャンプイン