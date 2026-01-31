竹内涼真が主演を務め、井上真央がヒロインを演じるドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の公式インスタグラムが28日にオフショットを公開。回想シーンを演じた井上と瀬戸康史の2ショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】かわいい！井上真央のレアなポニーテール姿ドラマ『再会〜Silent Truth〜』は横関大の第56回江戸川乱歩賞受賞作『再会』を連続ドラマ化したヒューマンラブ