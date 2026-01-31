松田龍平が主演するドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』（テレビ朝日系／毎週金曜23時15分）の第4話が30日に放送。タイムスリップした男のまさかのラストに反響が集まっている。【写真】ドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』第4話タイムマシン作りに挑む洋輔（松田龍平）西ヶ谷温泉に突如、弓矢を構えた不審な男が出現する。真田幸村（濱田岳）に仕える真田十勇士の1人・穴山小助（三河悠冴）と名乗るその男は、