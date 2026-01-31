東洋大姫路・岡田龍生監督は３０日、履正社（大阪）時代の教え子でＷＢＣ日本代表に選出された阪神・坂本誠志郎捕手にエールを送った。「山田（哲人＝ヤクルト）と２人目だけど、坂本が選ばれたのは本当にうれしい」。坂本が３年生だった１１年春に監督生活で初の４強入り。「高校でも６番ぐらいを打っていた。苦労しながら、こうやって評価されるようになった。大谷とバッテリーを組んだら感動します」と、正捕手としての活躍