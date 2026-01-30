メルセデス・ベンツ日本合同会社は、Mercedes-AMG GLB 35 4MATICの集大成となる特別仕様車「GLB 35 4MATIC Final Edition」を全国限定100台で発売した。 同モデルは、特別外装色としてナイトブラックとMANUFAKTURアルペングレーを採用し、AMGナイトパッケージや21インチAMGホイールなどを標準装備。さらに、人気の有償オプションを含む先進機能や上質なインテリアを備える。オンラインショールーム