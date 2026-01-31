経済学者・成田悠輔氏がゲストと「聞かれちゃいけない話」をする対談連載。第9回目のゲストは、本庶佑さんです（構成・伊藤秀倫）。【画像】本庶佑さん◆◆◆がん治療を一変させた発見成田がん治療は今後どう進化すると見立てていらっしゃいますか？本庶現在一番有効なのは免疫療法ですよね。これはまだ進歩すると思います。今は治らないがんも治るようにできる可能性はある。本庶佑さん成田がん治療の景色を一新し