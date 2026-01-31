カルト映画として高い人気を誇る『ファンタスティック・プラネット』（73年）や『ディリリとパリの時間旅行』（18年）など、個性的な作品を輩出しているフランス・アニメーション。そのなかでもこの『マーズ・エクスプレス』は押井守や大友克洋ら日本のクリエーターに受けた影響を随所に感じさせながら独自の世界を展開する本格SFエンタテインメントである。【画像】映画『マーズ・エクスプレス』の特別カットを一気に見る「ずっ