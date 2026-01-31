ドン・レモン氏＝2019年（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米連邦捜査当局は29日、中西部ミネソタ州の礼拝中の教会で起きた不法移民取り締まりへの抗議デモに関与したとして、著名ジャーナリストのドン・レモン氏を逮捕した。レモン氏はCNNテレビの元番組司会者で、教会でデモをライブ配信していた。米メディアが伝えた。レモン氏はトランプ大統領に批判的な立場で知られる。レモン氏は、教会を訪れたのは取材のためで、デモ参