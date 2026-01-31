5月1〜3日、東京・浅草公会堂で開催される中村橋之助（30）福之助（28）歌之助（25）による歌舞伎自主公演「第四回神谷町小歌舞伎」の全配役とチラシビジュアルが31日、公開された。「1人でも多くの方に歌舞伎を観ていただきたい。愛していただきたい」「自分たちの思いを自分たちで形にしたい」。同公演は、そんな思いから制作・宣伝などの全てを、自分たちで一から作り上げている。今回も三兄弟で話し合いを行い演目および配役を