長期の旅行や荷物の多い出張では、バッグ選びに悩む人も多いはず。バックパックでは容量が足りず、かといってスーツケースだと少し大げさに見えてしまう。そんな“ちょうどいい解”を探している人に注目してほしいのが、CIEから登場したトロリーバッグ「CIE - GRID-3 SOFT TROLLEY」（6万1600円）です。大容量でありながら扱いやすく、デザインもすっきり。移動の多い旅や出張でも、無理なくスマートに使える一台となっています。