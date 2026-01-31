老いてなお意気軒昂。ダルビッシュの持つ経験は日本代表にとっても尊いものとなる(C)Getty Images年功序列の空気も取っ払ったダルビッシュの心意気お茶の間を沸かせたドラマチックな戴冠劇から約3年。世界が「打倒・日本」を掲げる中で、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）連覇を目標にする井端ジャパンがいよいよ本格的に始動する。【動画】見よ！ダルビッシュ有のキレ味抜群「エグイ」スライダー！去る1月26日に手続