All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月6日に回答のあった、大阪府在住60歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィール年齢・性別：60歳男性同居家族構成：本人、妻（51歳）、子ども（11歳）、母（89歳）居住地：大阪府住居形態：持ち家（戸建て）雇用形態：正社員世帯年収：本人700万円、配偶者50万円現預金：3000万円リスク資産：3000万円三菱UFJ銀行のスーパー定期に3000万