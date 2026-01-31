6年ぶり6度目の出場となる花咲徳栄（埼玉）の「1番・遊撃」を任される岩井隆監督の次男・虹太郎（こうたろう＝2年）は「（父と）一緒にできるのも、あと少しなので勝ちたい。最初に打席の土を踏むので勢いをつけたい」と見据えた。24年夏にベンチ入りした長男・福に続き、岩井監督にとっては父子鷹で挑む2度目の甲子園。「家族の思いが詰まっている。思い切りやらせたい」と心待ちにした。