夜間の病院、医師や看護師よりも先に人手が減る職種は何か（写真：GYRO_PHOTOGRAPHY/イメージマート）「若手医師の当直代より、近所の深夜バイトの方が時給がいい」--。医療現場で自嘲気味に語られてきた“笑えないジョーク”が現実となりつつある。最低賃金が急騰し、民間企業が機動的に賃上げを進める一方で、公的価格である「診療報酬」に縛られた医療機関は“競り負け”、夜間の事務や補助スタッフの確保すらままならない。こ