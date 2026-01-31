12年ぶり5度目の出場となる佐野日大（栃木）は中村盛汰主将（2年）らナインが12年ぶり5度目の選抜出場に沸き返った。歓喜の儀式を一通り終えた主将は「大会では支えてくださった人たちに感謝の気持ちを伝えられるよう一生懸命頑張ります」とあいさつした。祖父はPL学園で甲子園春夏計6度の優勝、通算58勝の中村順司氏（79）。レジェンドの魂を引き継ぎ、聖地で大暴れする。