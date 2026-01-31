退職後は毎月受給していた給与がなくなります。定期収入がなくなるため、課税対象額が少なくなり、税金の支払いが減るように思うかもしれません。 しかし退職後に多額の住民税の納付書が送られてくることがあります。すでに支払い済みだと思っていたのに、数十万円の支払いを命じられて驚く人もいるようです。 そこで本記事では、退職後の住民税の納付について、知っておくべきポイントを解説します。 住民税は