年金生活を前に住宅ローンを完済し、貯金と退職金を合わせて3000万円を確保できている状況は、老後資金としては比較的安心感のある状態といえます。しかし「働かなくても本当に大丈夫かどうか」は、単純に貯蓄額だけで判断できるものではありません。 夫婦2人の生活費や年金額、将来の支出リスクを整理し、現実的な老後設計を考えることが重要です。本記事では、老後に必要なお金の考え方や注意点を解説します。