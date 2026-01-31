巨人の松本剛外野手（３２）が３０日、母校・帝京の１５年ぶり甲子園出場を祝福した。自身の「大谷打ち」で花巻東（岩手）を破って２回戦に進出した１１年夏以来となる聖地に「縦じまユニホームが見られるのを楽しみにしています」と感慨深げ。帝京魂を再点火し、新天地で初の春季キャンプへ準備を整えた。やっと届いた吉報に声が弾んだ。「今か今かと待っていた部分があるので、毎年、夏も春もすごく気にしていました」。在学