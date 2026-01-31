突然ですが、「コピペ」の正式名称知っていますか？２つの言葉の組み合わせ…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「コピー＆ペースト」でした！コピペとは「コピー&ペースト」を省略した言葉です。パソコンやスマートフォンなどのデジタル機器で、文章や画像、データの一部を複製して別の場所に貼り付ける操作を指します。「コピーする」と「貼り付ける（ペーストする）」という二つの動作を続けて行うことから、それ