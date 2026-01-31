日本の安全保障は岐路に立つ。世界情勢を踏まえ、各党の政策は平和国家のありように関わる論点が多い。高市早苗政権を支える自民党と日本維新の会は、安保政策の指針となる3文書を年内に改定する方針だ。焦点の一つは防衛費の増額である。2027年度までの5年間に総額43兆円を投じる計画で、年々増額を続けている。27年度に国内総生産（GDP）比2％に引き上げる目標は25年度に達成した。問題は規模ありきで増やしたことだ。近