高市早苗首相（自民党総裁）が30日、衆院大分1区の自民新人、衛藤博昭氏（46）の応援で大分市入りし、街頭演説を行った。「責任ある積極財政」で強い経済を目指すとした公約に触れ、「挑戦しない国に未来はない。守るだけの政治に希望は生まれない」と支持を訴えた。自民県連によると聴衆は5千人。前回衆院選でも衛藤氏の応援に入った。南海トラフ巨大地震に備えた防災対策推進、食料安全保障を見据えた農業振興などについても