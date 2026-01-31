大分県玖珠町ゆかりの若手ピアニスト魚返明未（おがえりあみ）さん（34）ら4人が出演するジャズコンサートが2月7日、同町岩室のくすまちメルサンホールで催される。町中央公民館の自主事業で入場料は全席自由500円。町中央公民館は「地元ゆかりの演奏家の本格的なジャズを気軽に楽しんで」と来場を呼びかけている。出演は魚返さんの他、アルトサックスの中島朱葉（あきは）さん、ドラムの柳沼佑育さん、ベースの原健太郎さん。