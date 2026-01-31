JA熊本市の西南営農センター（南区会富町）で特定技能制度によって働くインドネシア人女性5人が、水路に落ちた高齢女性を救助した。仕事帰りに夕食を終えて帰宅する途中、暗がりで「助けて」と呼ぶ声に気付き、抱きかかえるようにして水路から引き上げるなど協力。「母国の家族を思い出して、助けたいと思った」と懸命に力を合わせた。熊本南署などによると、5人が女性を見つけたのは15日午後8時半ごろ。来日して3カ月余りの3