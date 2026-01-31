熊本県水俣市長選（2月1日告示、8日投開票）の立候補予定者による公開討論会（水俣青年会議所主催）が29日夜、市文化会館であり、市民約300人が耳を傾けた。3選を目指す現職高岡利治氏（67）と元市議の新人谷口明弘氏（57）＝いずれも無所属＝が、地域や市政の将来像などについて熱弁を振るった。地域や市政の展望について、高岡氏は「コンパクトでありながらあらゆる世代が安心して暮らし、活気ある企業が挑戦を続ける街にす