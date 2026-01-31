長崎市中心部で来月6〜23日に開かれる「長崎ランタンフェスティバル」の実行委員会は30日、2月14日に開催する皇帝パレードの皇帝役に、サッカーJ1に再昇格するV・ファーレン長崎の主将、山口蛍選手を選んだと発表した。パレードは、中国衣装を身にまとった約100人が、市内を練り歩いて中国の旧正月（春節）を祝う。実行委によると、同日の皇后役は調整中という。また、俳優の前原瑞樹さんが皇帝役を務める21日のパレードでは