春の第98回選抜高校野球大会に県内から長崎日大（諫早市）と長崎西（長崎市竹の久保町）の2校が選ばれた。センバツに県内から2校が出場するのは2023年以来、2度目。30日午後、両校でそれぞれ“吉報”を待ち受けた部員らは喜びをかみしめ、夢の舞台での健闘を誓った。21世紀枠で選ばれた長崎西では午後3時過ぎ、部員らが体育館に集合。学年末試験に向けて参考書を片手に待機した。インターネット中継で校名が呼ばれると、全員が