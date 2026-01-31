九州経済調査協会（福岡市）は30日、「食・農の未来」と題した2026年版の九州経済白書を公表した。九州は農業産出額で全国の2割を占める「食料基地」だが、50年には耕地面積が20年比で約4割減少し、食料安全保障の観点から最低限必要な量を生産できなくなると問題提起した。安定供給には、収益力を高める規模拡大や企業の参入、幅広い人材確保が欠かせないと提言した。