九州・沖縄地域の文化の向上と発展に貢献した個人・団体に贈る西日本文化賞の候補者推薦の受け付けが31日から始まる。4月3日（金）まで受け付ける。西日本文化賞は1939（昭和14）年に西日本新聞の前身の福岡日日新聞が創設した。正賞のほか、50歳以下の個人や活動歴が比較的短い団体が対象の奨励賞がある。それぞれ学術文化と社会文化の2部門で、学識経験者を中心とする選考委員会が審査する。昨年までの表彰件数は406件。募