佐賀県武雄市は19日、ホンダカーズ中央佐賀と電気自動車（EV）を活用した災害協定を結んだ。同市内で大規模災害が発生した際、同社が試乗車などとして所有するEVを最大14台、被災地域の避難所に貸与し、電源の確保などに活用してもらう。同社は武雄市で1969年に創業し、現在は佐賀市を拠点に佐賀、福岡県内に11店舗の販売店を展開する。武雄にあった2店は2019年と21年の大雨災害を経験したこともあり、25年4月、両店舗を統合し