佐賀県いじめ問題対策委員会（委員長・高尾兼利西九州大教授）は30日、県立高で起きたいじめの重大事態事案2件の調査結果を県教育委員会に報告、答申した。白石高の生徒が無断撮影された自身の写真を交流サイト（SNS）に投稿されるなどのいじめを受けた問題では、学校対応に被害生徒や保護者への配慮不足があったと指摘した。県教委によると、同校では昨年4月下旬ごろ、複数の加害生徒が校内で無断撮影した被害生徒の写真をSNS