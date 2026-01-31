ソフトバンクは30日、王貞治球団会長の福岡での歴史と精神を次世代へ継承することを目的に「FUKUOKAOHSADAHARULEGACYPROJECT（フクオカ・オウ・サダハル・レガシー・プロジェクト）」を始動すると発表した。取り組みの一環として5月24日の日本ハム戦（みずほペイペイドーム）を「OHSADAHARULEGACYDAY（オウ・サダハル・レガシー・デー）」として開催する。同戦ではソフトバンクの選手全員が、ホークス監督時代の